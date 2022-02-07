المنخفض الأخير يرفد السدود بـ 6 مليون متر مكعب

الوكيل الإخباري - رفد المنخفض الأخير خلال الـ (72) ساعة الماضية سدود الأردن بـ(6) مليون متر مكعب.

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وقالت سلطة وادي الاردن، اليوم الاثنين، انه كانت اعلى كميات مياه دخلت على سد الملك طلال وبلغت (4) مليون متر مكعب ليرتفع التخزين الكلي للسدود الى (73) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 26% من السعة التخزينية الكلية للسدود.



واشرات السلطة الى ان هذه الكميات متقاربه مع العام الماضي باستثناء السدود الجنوبية (الوالة والموجب والتنور) حيث دخل عليها كميات مياه متواضعه هذا المنخفض، كما دخل على سد الوالة (166) ألف متر مكعب وسد الموجب (20) ألف متر مكعب، وسد التنور (60) ألف متر مكعب مقارنة مع العام الماضي بنفس هذا اليوم.



وبلغت كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري حوالي (40) مليون متر مكعب



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