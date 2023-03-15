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الأربعاء، 15-03-2023 09:59 ص

المنخفض الجوي يرفع الحمل الكهربائي لـ 3290 ميغاواط مساء أمس

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجلت الأحمال الكهربائية على الشبكة، يوم أمس الثلاثاء، ارتفاعاً واضحاً، وصل خلال المساء إلى 3290 ميغاواط.

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وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن الحمل الصباحي ليوم أمس وصل إلى 3110 ميغاواط، موضحة أن هذا الارتفاع جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة. 


وبينت الشركة، أن هذه الأحمال تأتي نظراً لتأثر المملكة بمنخفض جوي قادم من أوساط أوروبا، يحمل أمطارا غزيرة.


وأشارت إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب الأحمال الكهربائية في مختلف الأحوال الجوية.


وشهدت مختلف مناطق المملكة منذ صباح أمس الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار وتشكل للسيول وانخفاض على درجات الحرارة .

 




 

 


 

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