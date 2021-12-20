المنخفض القطبي يبدأ تأثيره على المملكة.. وزخات ثلجية على هذه المناطق - تفاصيل

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

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كما ويتوقع ولفترات محدودة هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال الشمالية والجنوبية العالية، قد تتراكم بشكل محدود وغير مؤثر، بينما تكون ممزوجة بالمطر فوق الجبال الوسطى العالية، واعتباراً من ساعات العصر تتوقف تدريجياً الهطولات المطرية في المناطق الجنوبية الغربية، بينما تشتد الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة، وتكون غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد على فترات، وتمتد إلى أجزاء محدودة من شرق المملكة.

وتكون والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات 80 كم/ساعة في بعض المناطق، وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤ ية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار والمناطق التي قد تشهد هطول ثلج وبرد.

وحذرت الأرصاد من خطر تشكل االسيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت، فضلا عن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، كما حذرت من خطر ارتفاع موج البحر وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في خليج العقبة.

ويتوقع تساقط زخات ثلجية على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر، وتشمل المناطق التالية:

محافظة العاصمة:

تالع العلي 1100 / 1200 متر

الجبيهة 1000 / 1100 متر

البلقاء:

السلط

الطف 1100 متر

النبي يوشع 1000 / 1108 متر



جرش

غابات دبين / نجده / الحصينيات 1000 / 1130 متر

ثغرة عصفور 1100 متر



عجلون

رأس منيف1180 / 1200 متر

صخرة 1150 متر

عبين / عبلين 1130 - 1150 متر

جامعه عجلون الوطنية 1150 متر

جبل أم الدرج 1245 متر

مثلث القاعدة 1200 متر



الطفيلة

الرشادية 1200 / 1605 متر

الطفيلة 1200 / 1600 متر

بصيرا 1526متر

القادسية 1600 م



معان

معان 1000/ 1140 متر

البتراء 1330 متر

الشوبك 1200 /1600 متر

وادي موسى 900 / 1400 متر

سلسله جبال الشراه - 1120 / 1700 متر

الهيشة 1700 متر

جبل مبرك 1727 متر

جبل هارون 1337 متر

الطيبة الجنوبيه 1050 / 1400 متر



الكرك

عي 850 / 1150 متر

لواء القصر 1103/1170 متر

مستشفى األمير علي 1100 متر

العدنانية 1153 / 1180 متر

مؤتة 1100 متر