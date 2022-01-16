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الأحد، 16-01-2022 11:59 ص

المنخفض لم يؤثر على أسعار الدجاج محليا.. تعرّف على الأسعار

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الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر أن المنخفض الجوي لم يؤثر على أسعار الدجاج في السوق.

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وقال أبو دقر لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الكيلو الواحد من الدجاج الحي يباع بنحو 1.2 دينار، فيما يباع الكيلو الواحد من الدجاج المذبوح بـ1.5 دينار للجملة.

 

وأضاف أن قطاع الدواجن يعاني من انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وأن المعروض في السوق أكبر من الطلب.

 

وأشار أبو دقر إلى أن الأجواء الباردة تزيد التكاليف على مربي الدواجن والمستثمرين في القطاع وذلك بسبب التدفئة والكميات الإضافية من الأعلاف.

 

وتتأثر المملكة حاليا بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، فيما سادت الأجواء الباردة جدا عموم المناطق.

وحذرت الأرصاد من تشكل السيول في مجاري الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية.

 

 




 

 


 

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