المنخفض يؤثر على الحركة الشرائية بالسوق المركزي.. وارتفاع طفيف على أسعار الخيار

الوكيل الإخباري - أكد مدير سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمّان كساب الشخانبة انخفاض الحركة الشرائية في السوق بالتزامن مع تأثر المملكة بالمنخفض الجوي.

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وقال الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكميات الواردة للسوق اليوم الثلاثاء كالمعتاد وبلغت 3025 طن، فيما بلغت صادرات السوق 436 طن.

وأضاف أن غالبية أسعار الخضار والفواكه كانت كالمعتاد، فيما ارتفعت أسعار الخيار لتأثر عملية قطفها بالمنخفض الجوي الحالي وانخفاض الكميات الموردة للسوق.

وتراوح سعر الخيار في السوق المركزي بين 35-70 قرشا للكيلو، فيما بلغ سعر غالبية الكميات 50 قرشا للكيلو.

وأشار إلى أن إدارة السوق عملت على إجراء جولات تفقدية للسوق للتأكد من استمرار عمليات التوريد بسلاسة للسوق والبيع للتجار.

وتأثرت المملكة، أمس الاثنين، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار.



