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السبت، 29-01-2022 08:23 م

المنخفض يرفد السدود بـ10 ملايين متر مكعب من المياه

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الوكيل الاخباري - رفد المنخفض الجوي الأخير السدود بعشرة ملايين متر مكعب من المياه، ذهب 7 ملايين منها إلى سد الملك طلال، وفق رئيس قسم صيانة السدود في سلطة وادي الأردن أحمد ملحم.

وأوضح ملحم أن كمية المياه المخزنة في السدود وصلت إلى 62 مليون متر مكعّب، من السعة التخزينية للسدود البالغة 280 مليون متر مكعّب بحسب المملكة.

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وبشأن وجود الرسوبيات في السدود، تحدث ملحم عن إجراء سابق بإزالة 495 ألف متر مكعّب من الرسوبيات من سد الموجب، بعد اتفاقية مع سلاح الهندسة الملكي، فيما تُجرى حالياً دراسة جدوى لإزالة الرسوبيات من السدود وهي "مكلفة" ماديا.

 




 

 


 

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