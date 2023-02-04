المنخفض يرفع احمال الكهرباء لـ 3890 ميغاواط

الوكيل الإخباري- ياسر شطناوي -

اضافة اعلان

سجلت أحمال النظام الكهربائي، مساء أمس الجمعة 3890 ميغاواط، وهو أعلى حمل تم تسجيله منذ بداية الشتاء الحالي، بزياد نحو 1 % مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.وبينت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" أن الحمل الصباحي سجل 3580 ميغاواط، موضحة أن الأحمال وخصوصاً المسائية ستكون في صعود خلال تأثر المملكة بالمنخفض الجوي.وبينت الشركة أنها اتخذت التدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء، وتأكدت من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي .وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق يتخلله تساقطاً للامطار وانخفاضاً في درجات الحرارة، ما يزيد من استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة.