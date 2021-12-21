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الثلاثاء، 21-12-2021 10:07 ص

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي بشكل ملحوظ - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية، أن انخفاض درجات الحرارة خلال المنخفض الجوي سبب ارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية. اضافة اعلان


وبين المركز لـ " الوكيل الإخباري" أنه ارتفعت الاحمال الكهربائية النهارية يوم أمس الاثنين ووصلت الى 3770 م.واط بمقدار 41% مقارنة بالأحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من شهر 12/2020

واشار الى ان الاحمال الكهربائية المسائية سجلت ارتفاعاً وصل الى3770 م.واط  بمقدار 24% مقارنة بالأحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من شهر 12/2020 .

وتوقع المركز ان تستمر الاحمال الكهربائية بالارتفاع التدريجي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في البلاد خلال شهر 12 الحالي . 

كما انه من المتوقع تسجيل اقصى حمل صباحي لشتاء( 2021/ 2022) 3700 م.واط وكذلك اقصى حمل مسائي 4000 م.واط مقارنة بشتاء( 2020/2021 ) حيث تم تسجيل (3590 م.واط ) في شهر كانون الثاني.

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