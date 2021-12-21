المنخفض يرفع الحمل الكهربائي بشكل ملحوظ - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية، أن انخفاض درجات الحرارة خلال المنخفض الجوي سبب ارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وبين المركز لـ " الوكيل الإخباري" أنه ارتفعت الاحمال الكهربائية النهارية يوم أمس الاثنين ووصلت الى 3770 م.واط بمقدار 41% مقارنة بالأحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من شهر 12/2020
واشار الى ان الاحمال الكهربائية المسائية سجلت ارتفاعاً وصل الى3770 م.واط بمقدار 24% مقارنة بالأحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من شهر 12/2020 .
وتوقع المركز ان تستمر الاحمال الكهربائية بالارتفاع التدريجي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في البلاد خلال شهر 12 الحالي .
كما انه من المتوقع تسجيل اقصى حمل صباحي لشتاء( 2021/ 2022) 3700 م.واط وكذلك اقصى حمل مسائي 4000 م.واط مقارنة بشتاء( 2020/2021 ) حيث تم تسجيل (3590 م.واط ) في شهر كانون الثاني.
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