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الإثنين، 09-11-2020 07:55 م

المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان يزور المستقلة للانتخاب

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الوكيل الاخباري - زار المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، اليوم الاثنين، الهيئة المستقلة للانتخاب عشية الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، بهدف الاطلاع على إجراءات الهيئة للتسهيل على المواطنين لممارسة حقهم في الاقتراع بما لا يؤثر على إرادتهم في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم.
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واستعرض أمين عام الهيئة الدكتور عواد الكرادشة أهم الخطوات والإجراءات التي قامت بها الهيئة لضمان سلامة الناخبين والمرشحين والكوادر البشرية العاملة مع الهيئة والمراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين.

وبين الكرادشة حرص الهيئة على ممارسة ذوي الإعاقة لحقهم في الاقتراع وذلك من خلال اعتماد 23 مركزاً نموذجياً بمعدل مركز لكل دائرة انتخابية؛ لضمان حقهم في الاقتراع وتوفير متطلبات إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع الموزعة على الدوائر الانتخابية، كما تضمنت تجهيزات الهيئة توفير ممرات ضمن المواصفات المعدة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، أعرب العواملة عن شكره للجهود التي تبذلها الهيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند إلى المعايير العالمية الفضلى وبما يخدم مسيرة الوطن الديمقراطية والسياسية.

 




 

 


 

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