المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الأكثر نموا في عدد الشركات المسجلة

الوكيل الإخباري - احتلت المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي الترتيب الأول من حيث معدل النمو في عدد الشركات المسجلة المستأجرة في المناطق الحرة الأردنية، حيث بلغ نحو 12.7%، وفق رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات الخميس.
وبلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي 1953 شركة، بارتفاع بنسبة 0.2%.
الهميسات أضاف أن "النسبة الإجمالية للاستغلال الاستثماري في جميع المناطق الحرة العامة في نهاية العام الماضي، بلغت نحو 72%".
وجاءت المنطقة الحرة في الزرقاء في المرتبة الأولى من حيث "نسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية، إذ بلغت 95%، تلاها المنطقة الحرة في سحاب بنسبة 87%، ثم المنطقة الحرة في الموقر بنسبة استغلال 85%"، على ما ذكر الهميسات.
وتابع: "المنطقة الحرة في الكرك جاءت بعد ذلك بنسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية البالغة 54%، في حين سجلت كل من المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والمنطقة الحرة في الكرامة أدنى مستويات استغلال للمساحات المتاحة، حيث بلغت نسب الإشغال فيها على التوالي 12% و3%".
وبلغ عدد الأيدي العاملة في مختلف المشروعات الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، نحو 30 ألف عامل، شكلت الأيدي العاملة الأردنية 92% منها.
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