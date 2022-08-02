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الثلاثاء، 02-08-2022 08:44 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تكرم أرملة شهيد بمحافظة الكرك

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الوكيل الاخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ومتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة في تقديم المساعدة والرعاية لذوي الشهداء والمصابين العسكريين اعتزازاً وافتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن، كرّمت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أرملة الشهيد جميل محمود أحمد المواجدة، في محافظة الكرك بمساعدات عينية ونقدية، إضافة إلى رحلة حج إلى الديار المقدسة.

من جانبها، عبّرت أرملة الشهيد عن شكرها وتقديرها للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة، سائلة الله تعالى أن يحفظ الأردن وجلالة القائد الأعلى والقوات المسلحة الباسلة من كل سوء.

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