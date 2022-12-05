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المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً (حد السيف)‏

الإثنين، 05-12-2022 05:52 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً (حد السيف)‏

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الوكيل الاخباري - نفّذت كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية/42، إحدى وحدات المنطقة العسكرية ‏الجنوبية، اليوم الإثنين، مجريات التمرين العسكري التعبوي (حد السيف) في أحد ‏ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد المنطقة العميد الركن محمد فلاح الزبون.‏

واستمع العميد الركن الزبون إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجريات ‏التمرين والأهداف المرجوة منه، وآلية التنفيذ وسير الخطة التدريبية للتمرين الذي ‏بُني على فرضيات تحاكي بيئة العمليات المتوقعة.‏

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