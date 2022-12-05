المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً (حد السيف)‏

الوكيل الاخباري - نفّذت كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية/42، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الإثنين، مجريات التمرين العسكري التعبوي (حد السيف) في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد المنطقة العميد الركن محمد فلاح الزبون.
واستمع العميد الركن الزبون إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجريات التمرين والأهداف المرجوة منه، وآلية التنفيذ وسير الخطة التدريبية للتمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي بيئة العمليات المتوقعة.
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