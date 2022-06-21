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المنطقة العسكرية الشرقية تحبط عملية تسلل وتهريب على الحدود

الثلاثاء، 21-06-2022 04:07 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط عملية تسلل وتهريب على الحدود

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الوكيل الإخباري - استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: "إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".


وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (٦٧٨,٠٠٠) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. 


وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

 




 

 


 

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