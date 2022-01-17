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الإثنين، 17-01-2022 04:21 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت ظهر اليوم الاثنين، على واجهتها محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

 

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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