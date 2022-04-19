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الثلاثاء، 19-04-2022 03:38 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر اليوم الثلاثاء، على واجهتها محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.اضافة اعلان


وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على ما يقارب مليوني حبة كبتاجون ومئتي كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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