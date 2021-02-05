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الجمعة، 05-02-2021 02:11 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (١٠٦٠) كف حشيش و (٢١٤٠٠٠) حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 




 

 


 

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