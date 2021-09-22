المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

الوكيل الاخباري - نفذت كتيبة الحسين الآلية/2 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأربعاء، تمريناً تعبوياً “صولة الفرسان”، في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد المنطقة العميد الركن حسان عناب.



واستمع قائد المنطقة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن مجريات التمرين والإجراءات المتخذة لتنفيذه، والذي يأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.

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