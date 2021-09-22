الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 03:33 م

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

920211918440265500984


 الوكيل الاخباري - نفذت كتيبة الحسين الآلية/2 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأربعاء، تمريناً تعبوياً “صولة الفرسان”، في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد المنطقة العميد الركن حسان عناب.

واستمع قائد المنطقة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن مجريات التمرين والإجراءات المتخذة لتنفيذه، والذي يأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

رئاسة

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

9202122151142458298943

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

2_3-710ngw8a4eab7ka8pu57ztwqt68y13zehq4q3nv1zi6

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك 2

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

أخبار متعلقة
f

سفيرة الاتحاد الأوروبي: ندعم استقرار الأردن