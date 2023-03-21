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الثلاثاء، 21-03-2023 08:33 م

المنطقة العسكرية الشرقية توزع مجموعة من طرود الخير

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الوكيل الاخباري - وزّعت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ضمن منطقة المسؤولية، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة المفرق، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المساعدات ضمن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وانطلاقاً من الدور الإنساني للقوات المسلحة تجاه المجتمع المحلي في جميع أرجاء الوطن.

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