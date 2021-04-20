الثلاثاء 20-04-2021
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الثلاثاء، 20-04-2021 03:15 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

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الوكيل الاخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل ثلاثة أشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحدهم وتراجعهم داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 200000 حبة كبتاجون، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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