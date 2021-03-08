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الإثنين، 08-03-2021 02:12 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر الإثنين، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط سلاح نوع كلاشنكوف وذخيرة عدد 76 طلقة وقنبلة يدوية، و(42) كف حشيش و(13) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 




 

 


 

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