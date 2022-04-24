الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة وجود مطعم يبيع لحم الحمير في الأردن

تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن

الأوقاف: العمل جارٍ على فرز طلبات الحج ومن المُبكر الحديث عن القرعة

وزارة الثقافة: تأجيل الفعاليات الثقافية ضمن "رمضانيات" اليوم

كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن يرغب بسحب اشتراكات الضمان ؟

انتخاب رؤساء مجالس المحافظات - أسماء

العمل ترد على نقابة عاملات المنازل حول تأخير معاملات الاستقدام

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب

3 إصابات بحريق مصنع بلاستيك في الزرقاء

ضمان الاستثمار: استقرار تصنيف الأردن السيادي حول B

الأحد، 24-04-2022 01:27 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب

شعار الجيش


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء أمس السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر.

اضافة اعلان


وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eed8bad7-339954_55_1633458898

جنايات الزرقاء تغلّظ عقوبة أحد أرباب السوابق

WhatsApp-Image-2021-10-23-at-8.51.43-PM

حقيقة وجود مطعم يبيع لحم الحمير في الأردن

JAwNDt9FsRlgQWI5o99EdFkQiTATmzdx

حصيلة كورونا الأسبوعية في الأردن .. 5 وفيات و313 إصابة

278614250_361881252650363_8550742732150743782_n

الشباب: إلغاء فعاليات "رمضانيات" ليوم الأحد

image

اشادة قطرية بمخرجات اجتماع عمان حول القدس

WhatsApp Image 2022-04-24 at 2.29.39 PM

الكسبي: 18 شهرا للانتهاء من إعادة تأهيل طريق العارضة

أخبار متعلقة
سلاح الجو الملكي

فتح باب التجنيد في سلاح الجو الملكي