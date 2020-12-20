الأحد 20-12-2020
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الأحد، 20-12-2020 05:15 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

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الوكيل الاخباي - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، خلال الـ48 ساعة الماضية، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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