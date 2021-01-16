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السبت، 16-01-2021 06:27 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

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الوكيل الاخباري - احبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.
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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابتهما، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات الأمنية المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.

 




 

 


 

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