المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الوكيل الاخباري -

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احبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابتهما، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات الأمنية المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.