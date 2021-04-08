الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الضمان : صرف رواتب لفئة محددة قبل شهر رمضان

تحديد مواعيد دوام البنوك في رمضان

إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي

إحباط تهريب كميات كبيرة من المعسل

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : بدء تسليم الكوبونات لوزارة التنمية

شركة كهرباء اربد : لا تأجيل لدفع فاتورة الكهرباء الشهر الحالي

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

الخميس، 08-04-2021 02:00 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

320218141432719292740


الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء الأربعاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
اضافة اعلان

وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
606ee2ccab1a2 (1)

متابعة جاهزية مسلخ عمان والسوق المركزي لشهر رمضان

رواتب

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

المركزي

تحديد مواعيد دوام البنوك في رمضان

3202122191143231366313

الضمان : صرف رواتب لفئة محددة قبل شهر رمضان

420216163750579662916

وزير الاوقاف برسالة للمواطنين : الالتزام هو السبيل للقضاء على وباء كورونا

32021301091352583652

تعديل على دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار متعلقة
42021519135861102635

الاوقاف توضح حول تعليمات موسم العمرة في شهر رمضان

a8dcb482-9c36-4c4c-870f-b9a2bca15dc6

الحكومة : بيان هام للمواطنين خلال ساعتين

3202125143045112190273

الجيش يحبط مخططا لتهريب مخدرات من سوريا

3202119145152515911467

الجيش: مقتل متسلل من سوريا بعد تطبيق قواعد الاشتباك

3202114175747943506450

توضيح حول موعد صرف رواتب القطاع العام لهذا الشهر

190316_5_1469706506

بعد التوجيهات الملكية ... وظائف قيادية شاغرة - رابط التقديم