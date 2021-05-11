الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 12:37 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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