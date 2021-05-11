المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الوكيل الاخباري

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- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.