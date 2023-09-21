الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تدرس إنشاء مسارين للباص السريع إلى المطار والسلط

اعلان هام بشأن الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

المنطقة العسكرية الشمالية تحتفل بمرور 61 عاما على تشكيلها

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

كتلة هوائية حارة تؤثر على الاردن اعتباراً من هذا الموعد

حريق محل تجاري وسط اربد

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

حقيقة تعرض ليبيا إلى عاصفة أشد من دانيال

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

الخميس، 21-09-2023 06:44 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحتفل بمرور 61 عاما على تشكيلها

6


الوكيل الاخباري - احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأربعاء بمناسبة مرور واحد وستين عاماً على تشكيلها.

وقال قائد المنطقة في كلمة له: ” إن مرتبات المنطقة وهم يحتفلون بعيد تشكيلها الـ61 يتطلعون بعزيمة وأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً ومزيداً من الإنجاز، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء لوطنهم الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه”.

وأضاف: ” أن عيد تشكيل المنطقة يمثل محطة للاحتفال بما تم إنجازه، وانطلاقة جديدة في مسيرة ترتكز على القيم والمبادئ الراسخة التي تنتهجها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، والمستلهمة من مبادئ وقيم الثورة العربية الكبرى”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

الحكومة تدرس إنشاء مسارين للباص السريع إلى المطار والسلط

وحدة-تنسيق-القبول-الموحد-تعلن-أسماء-الطلبة-المرشحين-للقبول-في-كليتي-نسيبة-المازنية-ورفيدة-اليوم-_كلمةى-الاردن

اعلان هام بشأن الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

8202315203110187737511

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

برنامج-حوسبة-مدفوعات-ومطالبات-الطبي-في-الاتحاد-الأردني-للتأمين-7-750x375

برنامج تدريبي حول حوسبة التأمين الطبي

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري وسط اربد

820231621253562826655

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

أخبار متعلقة
الملك 10

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

55

الملك يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي معزيا بضحايا الإعصار

4

الملك وولي العهد يزوران قلعة مكاور الأثرية

65006b1fef873

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

1

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني