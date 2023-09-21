المنطقة العسكرية الشمالية تحتفل بمرور 61 عاما على تشكيلها

الوكيل الاخباري - احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأربعاء بمناسبة مرور واحد وستين عاماً على تشكيلها.



وقال قائد المنطقة في كلمة له: ” إن مرتبات المنطقة وهم يحتفلون بعيد تشكيلها الـ61 يتطلعون بعزيمة وأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً ومزيداً من الإنجاز، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء لوطنهم الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه”.



وأضاف: ” أن عيد تشكيل المنطقة يمثل محطة للاحتفال بما تم إنجازه، وانطلاقة جديدة في مسيرة ترتكز على القيم والمبادئ الراسخة التي تنتهجها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، والمستلهمة من مبادئ وقيم الثورة العربية الكبرى”.

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