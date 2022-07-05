الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الثلاثاء، 05-07-2022 04:51 م

المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً تعبوياً-صور

WhatsApp-Image-2022-07-05-at-4.38.44-PM


الوكيل الإخباري- استمراراً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الإبقاء على درجة عالية من الجاهزية العملياتية لتشكيلاتها ووحداتها، نفّذ فريق قتال من كتيبة الدبابات الثالثة الملكية (أم الدروع) اليوم الثلاثاء، إحدى وحدات لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/٦٠، التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، تمريناً تعبوياً بقطعات في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وقائد المنطقة العميد الركن عبدالله الحنيطي، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة.اضافة اعلان


واستمع العميد الركن شديفات إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي بيئة العمليات المتوقعة، للتعامل مع التهديدات التي قد تطرأ مستقبلاً.

واشتمل التمرين على تنفيذ هجوم مدبر نهاري على مستوى فريق قتال باستخدام دبابة السينتارو تخلله رمايات لمدافع الهاون وأسلحة م/د، وبأسناد جوي قريب من الطائرات العامودية الليتل بيرد للتعامل مع الأهداف المختلفة، إضافة إلى القيام بعمليات الإخلاء الطبي والتزويد بالوقود والذخيرة، وأظهر المشاركون في التمرين مهارة عالية في تنفيذ المهام لمختلف مراحل التمرين ودقة في إصابة الأهداف ولياقة بدنية عالية.

حضر التمرين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

72022317453448679770

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

6202221194435983904811

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

العمل

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

6202221174743353717816

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

أخبار متعلقة
e

متحف الدبابات الملكي يستقبل الزوار مجانًا الجمعة