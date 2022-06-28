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الثلاثاء، 28-06-2022 10:08 م

المنظمة العربية للسياحة تعزي الأردن بضحايا ميناء العقبة

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الوكيل الاخباري - قدم رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد خالص تعازيه لجلالة الملك عبد الله الثاني وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية في الضحايا الذين قضوا جرّاء تسرب الغاز من صهريج بميناء العقبة والذي تسبب في وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وبحسب بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء، عبر الدكتور آل فهيد عن وقوف وتضامن أسرة السياحة العربية والمنظمة العربية للسياحة مع الأردن في هذه الظروف الصعبة، داعياً أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها من كل شر وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

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