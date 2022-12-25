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الأحد، 25-12-2022 09:11 ص

المهندسين الزراعيين: بيع أراض للنقابة لسداد رواتب التقاعد

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الوكيل الإخباري - استهجن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الاتهامات الموجهة له ببيع أصول النقابة لسد العجز في الرواتب التقاعدية، واصفا الاتهام بأنه غير مقبول، وأن من اتهم المجلس يعلم أن شراء الأراضي وبيعها هي من الأدوات الاستثمارية للنقابة، ولعلها تكون الأداة الاستثمارية الوحيدة خلال الـ28 عاماً الماضية”.

وأضاف المجلس، وفقا ليومية الغد، أن هذه الأداة عملت على سد العجز في الرواتب التقاعدية، مبينا أن بيع الأراضي لا يعد بيعا لأصول النقابة وإنما إدارة لسياسة الاستثمار فيها.

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وكان أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة وجه اتهامات لمجلس النقابة مؤخرا ببيع أصول النقابة لسد العجز في صندوق التقاعد، مشيرا إلى أنه صندوق مفلس.

وقالت النقابة إن الزميل يتناسى أن مجالس النقابة السابقة اعتمدت في توفير الرواتب التقاعدية على عائدات بيع وشراء الأراضي وهو ما يستنكره على المجلس الحالي.

وأضافت أن المشاريع الاستثمارية الأخرى كانت ذات نتائج متواضعة جداً، حيث أوصت الهيئات العامة السابقة في أكثر من اجتماع لها بتصفيتها والانتهاء منها لأن عائدها الاستثماري ضعيف و غير مقبول.


 




 

 


 

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