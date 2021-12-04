المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

الوكيل الإخباري - حددت نقابة المهندسين الزراعيين مواعيد اجتماعات هيئاتها العامة وانتخابات مجلس ‏نقابتها الخامس والعشرين في النصف الثاني من شهر اذار ‏المقبل.

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‏وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات أن مجلس النقابة ‏‏ناقش في اجتماعاته الاخيرة جميع المتعلقات الخاصة باجتماع الهيئة العامة واجراء ‏الانتخابات بما في ذلك ‏التفصيل القانوني المقدم من المستشارين القانونيين بالمواعيد ‏حسب النقابة واتخذ قراراته حرصا على مصلحة الزملاء ومؤسسة النقابة.



‏وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماعها الأول بتاريخ الجمعة 4/3/2022 ‏وفي حال ‏عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول سيكون الموعد الثاني بتاريخ الجمعة ‏‏18/3/2022 واجراء انتخابات مجلس النقابة الخامس والعشرين يوم الجمعة ‏‏25/3/2022، مؤكدا جهوزية النقابة وبذل كامل الجهد واتخاذ كافة الاجراءات الادارية ‏اللازمة لانجاح هذه التظاهرة الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي النقابي.‏