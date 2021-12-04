المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

الوكيل الإخباري - حددت نقابة المهندسين الزراعيين مواعيد اجتماعات هيئاتها العامة وانتخابات مجلس نقابتها الخامس والعشرين في النصف الثاني من شهر اذار المقبل.
وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات أن مجلس النقابة ناقش في اجتماعاته الاخيرة جميع المتعلقات الخاصة باجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات بما في ذلك التفصيل القانوني المقدم من المستشارين القانونيين بالمواعيد حسب النقابة واتخذ قراراته حرصا على مصلحة الزملاء ومؤسسة النقابة.
وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماعها الأول بتاريخ الجمعة 4/3/2022 وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول سيكون الموعد الثاني بتاريخ الجمعة 18/3/2022 واجراء انتخابات مجلس النقابة الخامس والعشرين يوم الجمعة 25/3/2022، مؤكدا جهوزية النقابة وبذل كامل الجهد واتخاذ كافة الاجراءات الادارية اللازمة لانجاح هذه التظاهرة الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي النقابي.