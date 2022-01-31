المهندسين الزراعيين تفتتح موسمها التدريبي الأول للعام الحالي بإربد

الوكيل الاخباري - افتتحت نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الاثنين، موسمها التدريبي الأول للمهندسين حديثي التخرج للعام الحالي في محافظة إربد.



وقال أمين سر مجلس النقابة المهندس محمد الطوالبة، خلال افتتاحه فعاليات الموسم التدريبي في فرع نقابة المهندسين الزراعيين بمجمع النقابات المهنية بإربد، إن المجلس يولي اهتماما كبيرا لموضوع التدريب للمهندسين الزراعيين حديثي التخرج الذي يقع ضمن الأولويات للمهندسين الزراعيين لدخولهم سوق العمل في القطاع الخاص.

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