المهندسين تدعو لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق

الوكيل الإخباري - دعت نقابة المهندسين إلى تحديد الأسباب التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق خلال المنخفض الجوي، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا.

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وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، استعداد النقابة للمشاركة في تحديد أسباب ما حدث من خلال عقد ورشة عمل تشارك فيها كل الجهات المعنية للوقوف على تلك الأسباب، وتقييم الخطط والاجراءات، ووضع التوصيات الشاملة لتلافي تكرار ما حدث.



وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن العديد من مناطق عمان، فاقم معاناة المواطنين جراء المنخفض الجوي وتساقط الثلوج، رغم الجهود الكبيرة والجبارة التي بذلت لإعادة التيار الكهربائي.