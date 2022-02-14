الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 02:18 م

المهندسين تدين الاعتداءات المتكررة على حي الشيخ جراح

ببببب


الوكيل الإخباري - أدانت نقابة المهندسين الأردنيين اعتداءات المستوطنين المتواصلة على حي الشيخ جراح.اضافة اعلان


وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن اعتداءات المستوطنين مستمرة بدعم من سلطات الاحتلال على أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأشارت الى قيام عضو "الكنيست" المتطرف إيتمار بن غفير بنصب "خيمة" أمام منزل عائلة سالم المهددة بالتهجير، داعية الى وقف هذا العمل الجبان، ووقف الاعتداءات على سكان الحي، ومنع تهجيرهم مهما بلغت التضحيات.

وأكدت النقابة استمرار دورها في دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة بشتى السبل، مطالبة منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان في الدول العربية والاسلامية والعالم، بالتحرك لوقف العملية العنصرية بتهجير سكان حي الشيخ جراح وسكان القدس ودعم مقاومتهم لسلطات الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
637804557681847857

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

ajarmah

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

www

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

main_image620ab6e454594

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

1202222145557240603671

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

144655

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أخبار متعلقة
image

الخارجية تدين الممارسات الاستفزازية للمستوطنين بحي الشيخ جراح

image (5)

فوز رؤساء فروع نقابة المهندسين في العقبة ومأدبا ومعان بالتزكية

3d3e655df4b6f4aea29a538525b3d841

خبير هندسي: مبانينا آمنة ضد الزلازل.. وهذا ما يثير المخاوف

301245_10_1600118296

"سلطة العقبة" تقرر إخلاء وإزالة سوق الرواق بالكامل.. وثيقة

1453033488130

توضيح من الزراعة بشأن نفوق أغنام في المفرق

IMG_3823

الإدارة المحلية تُعلن الطوارئ القصوى في الجنوب والمتوسطة في الشمال والوسط