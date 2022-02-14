المهندسين تدين الاعتداءات المتكررة على حي الشيخ جراح

الوكيل الإخباري -

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أدانت نقابة المهندسين الأردنيين اعتداءات المستوطنين المتواصلة على حي الشيخ جراح.وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن اعتداءات المستوطنين مستمرة بدعم من سلطات الاحتلال على أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.وأشارت الى قيام عضو "الكنيست" المتطرف إيتمار بن غفير بنصب "خيمة" أمام منزل عائلة سالم المهددة بالتهجير، داعية الى وقف هذا العمل الجبان، ووقف الاعتداءات على سكان الحي، ومنع تهجيرهم مهما بلغت التضحيات.وأكدت النقابة استمرار دورها في دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة بشتى السبل، مطالبة منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان في الدول العربية والاسلامية والعالم، بالتحرك لوقف العملية العنصرية بتهجير سكان حي الشيخ جراح وسكان القدس ودعم مقاومتهم لسلطات الاحتلال.