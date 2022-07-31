المهندسين تستضيف ندوة حول مفهوم ومعايير الأبنية الخضراء

الوكيل الإخباري - تحت رعاية المهندس أحمد سمارة الزعبي رئيس اتحاد المهندسين العرب - نقيب المهندسين الأردنيين استضافت النقابة ندوة بعنوان: مفهوم ومعايير الأبنية الخضراء، والتي نظمتها الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين بالتعاون مع لجنة البيئة الاتحادية في اتحاد المهندسين العرب.

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وحضر الندوة أمين عام اتحاد المهندسين العرب الأستاذ الدكتور عادل الحديثي، ورئيس الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين المهندس رائد الشربجي، وبإدارة المهندسة ميسون خريسات ومشاركة عدد من المهندسين والخبراء والأكاديميين من عدة دول عربية: الأردن، سوريا، مصر، العراق، الإمارات، وسلطنة عُمان؛ وذلك باستخدام تقنية التواصل عن بعد.



بدوره رحب المهندس الزعبي بالمشاركين مؤكدًا على أهمية استضافة هذه الندوة من قبل نقابة المهندسين الاردنيين التي يشارك بها عدد كبير من المعنيين والمتخصصين في مجال الأبنية الخضراء؛ لما لهذا الموضوع من أهمية على كافة المستويات والمجالات، وعبر عن شكره لكل من ساهم في انجاز هذه الندوة.

وأكد على أهمية التواصل والتشارك في طرح القضايا ذات العلاقة بالشأن الهندسي، والتواصل المستمر مع الاشقاء في الدول العربية، مبينًا أن الندوة يشارك بها عدد كبير من المعنيين في مجال الأبنية الخضراء من دول عربية شقيقة وذلك ليتفاعلوا بخبراتهم وتجاربهم بما يسهم في إثراء المخزون المعرفي ورفع المستوى العلمي للمهندسين.



وأضاف أنه على المستوى المحلي في الأردن فقد سعت نقابة المهندسين الأردنيين بالإضطلاع بمسؤوليتها بهذا الموضوع من خلال المشاركة في وضع القوانين والأنظمة والأدلة والكودات التي تتعلق بالبناء الأخضر مع الجهات المعنية وكذلك المساهمة بتأهيل المهندسين في هذا المجال من خلال الدورات والمحاضرات التي يعقدها مركز تدريب المهندسين واكاديمية المهندسين التي تسعى لنشر العلوم الهندسية والمعرفية لكافة المهتمين بالعالم العربي.



واشتملت الندوة على عدة محاور منها التعريف بالبناء الأخضر ومعايير التقييم، وأهمية البناء الأخضر وتحديات تطبيقه، زتكنولوجيا البناء وكذلك أمثلة وحالات دراسية.