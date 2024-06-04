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الثلاثاء، 04-06-2024 11:26 م

المهندسين تسلم مفاتيح منزل لأسرة عفيفة في مخيم الحسين

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الوكيل الإخباري - سلمت نقابة المهندسين الأردنيين، مفاتيح منزل لأسرة عفيفة في مخيم الحسين بالعاصمة عمان، وذلك من خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية، بحضور عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية المهندس معتز الشوارب.

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وقال المهندس الشوارب، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن عدد المنازل التي تم ترميمها في المخيمات بلغ 29 منزلا في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن الحملة تأتي استمرارا لجهود لجنة المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين لدعم ومساندة الأهل من الأسر العفيفة.


وأشار إلى أن المنازل التي يجري ترميمها تتوزع في جيوب الفقر التي تركز عليها اللجنة من خلال تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي ضمن حملة فزعة أهل، مبينا أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة في ترميم وتسليم 25 منزلا سنويا للأسر العفيفة في كافة محافظات المملكة.

 




 

 


 

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