"المهندسين" تسلم منزلين لأسر عفيفة في مخيم الوحدات وحي نزال

الوكيل الإخباري - سلمت نقابة المهندسين الأردنيين، مفاتيح منزلين لأسر عفيفة في منطقتي مخيم الوحدات وحي نزال وذلك من خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى منزل ثالث سيتم تسليمه قريبا فور انتهاء اعمال الترميم في مخيم الحسين بعمان، حيث حضر التسليم عضو مجلس النقابة رئيس لجنة إدارة صندوق المسؤولية الاجتماعية المهندس معتز الشوارب.

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وقال المهندس الشوارب، إن الحملة تأتي استمرارا لجهود لجنة المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين لدعم ومساندة الأهل من الاسر العفيفة الممتدة على كافة مساحات الوطن، مبينا أن اللجان المختصة التي شكلتها النقابة، تعمل على إعادة ترميم المنازل في كافة المناطق، كمرحلة من مراحل الترميم في المدن والقرى والمخيمات.



وأكد على دعم كافة مؤسسات الوطن والأفراد ومساندتهم لنقابة المهندسين في حملة "فزعة أهل"، بما يساهم في الاستمرار في عمل اللجنة لترميم ما يمكن ترميمه من منازل الاسر العفيفة.



وأشار المهندس الشوارب إلى أن الحملة ستزود المنازل التي يتم ترميمها بسخانات شمسية ضمن الاتفاقية الموقعة مع صندوق ترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مبينا أن عدد السخانات التي تم تركيبها حتى الآن بلغ 121 سخانا شمسيا.