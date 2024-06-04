"المهندسين" تطلق حملة "بسمة فرح لأطفال غزة"

الوكيل الإخباري - أطلقت اللجنة الاجتماعية لهيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين، حملة "بسمة فرح لأطفال غزة".

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وقال رئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الهيئة اتخذت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة مبادرات لدعم الأهل في القطاع ومساعدتهم، مبينا أن الهيئة ومن خلال اللجنة الاجتماعية ارتأت إطلاق تلك الحملة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لإدخال الفرح على قلوب الأهل هناك.



وقالت رئيسة اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس هيئة المكاتب المهندسة فيروز البرغوثي، إنه انطلاقا من دور النقابة في دعم القضايا الوطنية، واستمرارا لدعم الأهل في قطاع غزة، عمل مجلس الهيئة من خلال اللجنة الاجتماعية على إطلاق الحملة بهدف جمع التبرعات النقدية والعينية وبالطرق المختلفة اعتبارا من يوم غد الأربعاء.