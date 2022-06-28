المهندسين: تفاهمات لتدريب وتشغيل 200 مهندس في قطاع الاتصالات

الوكيل الإخباري - وقعت نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، تفاهمات مبدئية مع شركة وأكاديمية "ماي كوميونيكيشن كوماتيك My-Communication- Comatec"

لتدريب وتشغيل 200 مهندس في قطاع الاتصالات، والتنسيق لإنشاء مختبر متخصص لشركة "هواوي".

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وقال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور علي الخوالدة، إن هذه التفاهمات مع الأكاديمية لتدريب وتشغيل 200 مهندس هذا العام، ضمن سلسلة دورات متخصصة معتمدة في تكنولوجيا الاتصالات والمايكرويف والفايبر واتصالات الجيل الخامس، وغيرها من مستلزمات التنافسية في سوق العمل.



وأضاف أن التنسيق جار لإنشاء مختبر متخصص لشركة "هواوي" في مركز تدريب المهندسين لرفد القطاع بالخبرات اللازمة لتطوير عمليات الجيل الخامس ومرافقاتها.



وقال عضو مجلس شعبة الهندسة الكهربائية عمر عربيات، ورئيس لجنة الشباب والإعلام المهندس محمد الحباشنة، إن الحقيبة التدريبية ستمكن المهندسين من الحصول على فرص عمل ضمن سوق متغير الاحتياجات، وتعزز قدراتهم ومهاراتهم في تكنولوجيا الاتصالات.



من جهته، قال المهندس أنس الفيومي إن هذه التفاهمات تؤكد تقاطع أهداف النقابة مع الأكاديمية في بناء المعرفة وتطوير المهارات في قطاع متسارع وضمن احتياجات السوق العالمية.



والأكاديمية متخصصة في مقاولات الاتصالات وتدريب مهندسي الاتصالات وتأهيلهم.