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الأربعاء، 05-06-2024 10:27 م

المهندسين تفتتح خيمة حملة بسمة فرح لأطفال غزة

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الوكيل الإخباري - افتتحت اللجنة الاجتماعية في هيئة المكاتب والشركات الهندسية بنقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، خيمة حملة "بسمة فرح لأطفال غزة"، أمام مجمع النقابات المهنية، والتي تمتد إلى 12 حزيران الجاري، بهدف استقبال التبرعات النقدية والعيدية للأطفال في قطاع غزة، وإرسالها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية.

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وتأتي الحملة استكمالا لمشاريع الإغاثة والإيواء في القطاع، ودعما لصمود الأشقاء فيه في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.


ويتم جمع التبرعات المالية لصالح الحملة من خلال حسابات النقابة المختلفة.

 




 

 


 

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