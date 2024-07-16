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الثلاثاء، 16-07-2024 09:51 م

"المهندسين" تقيم يوما علميا عن مستقبل الهيدروجين الأخضر

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الوكيل الإخباري - أقامت لجنة المياه والبيئة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين اليوم الثلاثاء، يوما علميا بعنوان "مستقبل الهيدروجين الأخضر في الأردن"، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات.

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وأكد عضو مجلس النقابة المهندس عبدالله غوشة، أهمية إدارة الطاقة المتجددة، داعيا الجهات المعنية إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام اللازم، خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين وزارات الطاقة، والبيئة، والاستثمار.


وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر يعتبر وقودًا نظيفًا وصديقًا للبيئة، ويلعب دورًا هامًا في مواجهة التغيرات المناخية.


بدوره، أكد نائب رئيس لجنة المياه والبيئة في النقابة الدكتور أحمد عليمات، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر أصبح ضروريا للمساهمة في تقليل آثار التغيرات المناخية وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر يعتبر بديلا مستداما للوقود التقليدي، وأن العديد من الدول تعمل على إنتاجه للتخلص من التلوث البيئي وتنويع مصادر الطاقة.


وتضمن اليوم العلمي، ورشات عمل حول التشريعات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر من منظور بيئي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الأردن، وإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر .

 




 

 


 

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