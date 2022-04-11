المهندسين توافق على تقسيط الاشتراك السنوي لمنتسبيها

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، الموافقة على تقسيط الاشتراك السنوي على المهندسين والمهندسات الراغبين الاستفادة من برنامج الاعفاء من الرسوم الإضافية على الاشتراكات التقاعدية، تشجيعا لهم للالتزام بصندوق التقاعد والتخفيف على المهندسين الشباب.

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وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه ومن خلال متابعة حملة الاعفاءات تبين أن تراكم الاشتراك السنوي للزملاء المهندسين يحول دون استفادة المهندسين من برامج الاعفاء، ونظرا لأهمية صندوق التقاعد وإعطائه الأولوية فقد ارتأى مجلس النقابة السماح بتقسيط الاشتراك السنوي على الزملاء المهندسين والمهندسات.



وبلغ عدد المهندسين الذين تم تنفيذ برامج إعفاء لهم 217 مهندسا ومهندسة وقاموا بتسديد اكثر من 260 ألف دينار منذ بدء حملة الاعفاء.