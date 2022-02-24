المهندسين: فوز مجلس شعبة المناجم والتعدين بالتزكية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة الانتخاب الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين، المهندس علي ناصر، فوز شعبة “هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول” في نقابة المهندسين الأردنيين، بالتزكية لمجلس الشعبة وهيئتها المركزية.

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وقال المهندس ناصر بتصريح صحفي الخميس، إن الهيئات العامة لشعب الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين الأردنيين عقدت اجتماعاتها العادية السنوية، الخميس في مجمع النقابات المهنية، حيث تم مناقشة التقارير السنوي لكل شعبة للأعوام 2020، 2021، إضافة إلى وضع السياسة العامة لمجالس الشعب لسنة 2022.



وناقشت اجتماعات الهيئات العامة للشعب أمور ممارسة المهنة المتعلقة بأقسام وفروع الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبشأن أي اقتراحات تخصها.



وتضمنت الاجتماعات، التحضير لانتخاب أعضاء مجلس الشعبة والأعضاء المكملين عنها في الهيئة المركزية في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة، حيث ستجري انتخابات شعبة الهندسة المدنية وشعبة الهندسة الميكانيكية يوم الجمعة 25 شباط الجاري من الساعة التاسعة صباحًا الى الساعة السادسة مساًء، كما تم اختيار اللجان المشرفة على صناديق الاقتراع في الانتخابات التي ستجري لمجالس هذه الشعب وهيئاتها المركزية.



وستجري انتخابات الشعبة المدنية في المركز وجميع محافظات المملكة كما ستجري انتخابات شعبة الميكانيك في المركز وجميع المحافظات باستثناء محافظتي مأدبا ومعان.



يذكر، أن الشعب الثلاث المتبقية، الشعبة المعمارية ، الشعبة الكهربائية ، والشعبة الكيميائية ستعقد هيئاتها العامة يوم الخميس المقبل الموافق 3 أذار.





