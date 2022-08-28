"المهنية" تفوز بجميع مقاعد صيادلة إربد

الوكيل الإخباري - فازت قائمة إربد المهنية بجميع مقاعد الهيئة الإدارية لفرع نقابة الصيادلة في إربد في الانتخابات التي جرت أمس السبت، بإشراف نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة.

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وحصل رئيس القائمة الدكتور مهدي العجلوني على 330 صوتا من أصل 468 ناخبا أدلوا بأصواتهم فيما لم تحصل قائمة الملتقى الصيدلاني المهني على أي مقعد.



وفاز بمقاعد اللجنة الفرعية محمد الرواشدة وسوسن الزعبي وسهى القصاص وأكثم عميش وآلاء خازر ونور البركات ومحمد سعدون وبراء جروان وسرى حسين ورزق الشريدة.



وأشار العبابنة إلى أن فروع النقابة في بقية المحافظات اختارت هيئاتها الإدارية بالتراضي.