المواجهات العربية بكأس العالم اليوم تتصدر حديث الأردنيين

الوكيل الاخباري- تصدرت مواجهات منتخبي السعودية وتونس ضد الارجنتين والدنمارك بالترتيب ضمن كأس العالم 2022 مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

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وتحظى مباراة السعودية مع الارجنتين باهتمام كبير خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة العالمية .



وتأتي المواجهات بين السعودية الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة ومباراة تونس والدنمارك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.



وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الاخباري" صورا وفيديوهات واستطلاعات للمواجهات التي سيكون من ضمنها منتخبات عربية حيث تمنى النشطاء فوز السعودية على الأرجنتين بالرغم من صعوبة المواجهة ، ومشاركة نجوم المنتخب الارجنتيني وفي مقدمتهم ميسي .



وعبر رواد مواقع التواصل عن دعمهم الكبير للمنتخب التونسي، متمنين تقدمه على نظيره الدنماركي ضمن مباراة اليوم.

يشار الى ان المنتخبات العربية المشاركة هي قطر ، السعودية، تونس، والمغرب.