الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: لا شيء ينتقص من سيادة الأردن

حماس: إرهاب المستوطنين في حوارة يستدعي تصعيد المقاومة

محافظة: مجلس التعليم العالي رفض استحداث تخصصات راكدة أو مشبعة

تنشيط السياحة: مليون دينار صرفت لدعم البترا خلال جائحة كورونا

كلوب: المركبات المتسببة بالحوادث تتحمل مبلغ 46.4 ديناراً وزيادة قسط التأمين من 50 - 100%

المواصفات: الكشف على 2714 مصعدا قبل وضعه للاستخدام العام الماضي

تعميم إلى كافة أصحاب المحلات في مناطق دير أبي سعيد

وزير الطاقة: نعمل على تحقيق التحول الطاقي في الأردن

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الإثنين، 27-02-2023 11:21 ص

المواصفات: الكشف على 2714 مصعدا قبل وضعه للاستخدام العام الماضي

sahis-asansorleri-41752-7866345255


الوكيل الإخباري - قالت مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، إن المؤسسة نفّذت ما يزيد على (6) آلاف جولة ميدانية على المنشآت الاقتصادية خلال عام (2022)، حيث فتشت وتحققت من (4375) منتجاً، كما تم الكشف على (2714) مصعداً قبل وضعه للاستخدام العامّ.

اضافة اعلان


وأضافت المهندسة الزّهير إنّ المؤسسة تعاملت مع أكثر من (230) ألف بيان جمركي من خلال مكاتبها في المراكز الجمركية وذلك ضمن أهداف المؤسسة في السعي للحفاظ على صحّة وسلامة المواطن والبيئة عبر التحقق من مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، ومنع السلع الرديئة وغير المطابقة من الدخول إلى الأسواق، حيث منعت المؤسسة إدخال المحتويات المخالفة لـ(432) بيان جمركيّ.

 

كما أصدرت (277) قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة، منها أكثر من (41) طنّاً من المنظّفات، و(6) آلاف عبوة من مواد التّجميل، وأكثر من (4400) لعبة أطفال، و(1600) جهاز كهربائيّ، وأكثر من (1700) عبوة زيوت معدنيّة وشحمة سيّارات، وأكثر من (450) عداد تكسي تالف، و(208) إطارات، في حين تمّ استقبال (509) شكاوى على المنتجات ضمن القطاعات الكيميائيّة والإنشائيّة والميكانيكيّة والكهربائيّة.


وبيّنت المهندسة الزّهير أن المؤسسة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية والاقليمية من خلال التعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين العام والخاص والاستماع لصوت متلقي خدماتها، ولهذا فإن المؤسسة تعمل على تطبيق برنامج خاص تحت مسمى "برنامج التاجر الملتزم" يهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كامل سلسلة التزويد وعلى جودة السلع المطروحة في الاسواق، ويتضمن البرنامج تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج.

 

 

وأضافت المهندسة الزّهير أن المؤسسة عدّلت خلال العام الماضي إجراءاتها الرقابية على البيانات الجمركية بهدف تخفيض عدد الإرساليات التي يتم الكشف على محتوياتها ومعاينتها مع المحافظة في نفس الوقت على تحقيق الأهداف الرقابية للمؤسسة والتأكد من أن المنتجات المستوردة مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، وذلك من خلال تطبيق المفاهيم الحديثة لإدارة المخاطر وبناء أنظمة تفتيش ذكية تستند الى منهجية علمية مصممة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مما سيدعم جهود تسهيل حركة التجارة عبر الحدود ومنع الازدواجية والتضارب في الاجراءات بين الدوائر الرقابية العاملة في المراكز الجمركية وتخفيض الوقت والجهد على المستوردين من الصناعيين والتجار على حد سواء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0349

الخصاونة: لا شيء ينتقص من سيادة الأردن

عزمي-محافظة

محافظة: مجلس التعليم العالي رفض استحداث تخصصات راكدة أو مشبعة

89cab965-البترا-1

تنشيط السياحة: مليون دينار صرفت لدعم البترا خلال جائحة كورونا

file

كلوب: المركبات المتسببة بالحوادث تتحمل مبلغ 46.4 ديناراً وزيادة قسط التأمين من 50 - 100%

EnSXbigXMAEg3u-

تعميم إلى كافة أصحاب المحلات في مناطق دير أبي سعيد

331422105_867718350963361_5781085409289816461_n

وزير الطاقة: نعمل على تحقيق التحول الطاقي في الأردن

أخبار متعلقة
maxresdefault (7)

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

0L5A0032 - Copy

بوابة الأردن: البدء بأعمال التنفيذ للحزمة الأولى لمشروع أبراج السادس

FA92D6FF-FC34-404F-A37D-4D3E50FFE9A6

معرض القاهرة للكتاب.. احتفاء مصري بالأردن حضارة وتاريخًا وثقافة

1674997287474

الأمير مرعد يلتقي المستشارة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الخارجية الأميركية

وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حادث سير وانقلاب قارب في الباكستان

IMG_8455_0

الملك بين الأردنيين يسمع منهم لا ينتظر أن يسمع عنهم