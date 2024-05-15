المواصفات بصدد مراجعة القواعد الفنية والمواصفة لمصل الحليب ومحضرات الطعام

الوكيل الإخباري

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- التقت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، وذلك من أجل مراجعة القواعد الفنية والمواصفة فيما يتعلق بـ "مصل الحليب " ومحضرات الطعام والحليب المجفف والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.وأكدت الزهير خلال اللقاء الذي حضرة أعضاء الجمعية ماجد عليان وهيثم شاهين، أن رسالة مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم على تعزيز الثقة بجودة المنتجات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق وتطوير أنشطة التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة بشراكات فعّالة وفقاً لأفضل الممارسات.وأشارت أن المؤسسة تهدف إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات والارتقاء بأنشطة تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة وتطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية تبعاً لمعايير التميز.ولفتت الزهير إلى أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي كرؤية ملكية سامية لجلالة سيد البلاد، مبدية استعداد المؤسسة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.من جهته أشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود المؤسسة في تشديد الرقابة وتحديد المواصفات الفنية بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.