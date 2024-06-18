المواصفات تؤكّد استمرار جولاتها على الأسواق خلال عطلة العيد

الوكيل الاخباري - أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار جولاتها الرّقابيّة والتفتيشيّة واستقبال الشّكاوى طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك ضمن خطّتها الرّقابيّة التي تمّ تفعيلها قبل حلول العيد.

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وقال النّاطق الإعلاميّ باسم المؤسسة سالم الجبور إنّ كوادر المؤسسة استقبلت خلال العطلة العديد من الشّكاوى التي تتعلّق بالمهام الرّقابيّة للمؤسسة .

ودعا الجبور المواطنين إلى عدم التّردد في تقديم أيّ شكوى تتعلق بالمهام الرّقابيّة للمؤسسة على هاتف ووتساب الشّكاوى الموحّد 065301243، مؤكّداً على أنّ الشّكاوى تتابع بمنتهى السّرعة والسّريّة.

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