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الثلاثاء، 18-06-2024 02:33 م

المواصفات تؤكّد استمرار جولاتها على الأسواق خلال عطلة العيد

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الوكيل الاخباري - أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار جولاتها الرّقابيّة والتفتيشيّة واستقبال الشّكاوى طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك ضمن خطّتها الرّقابيّة التي تمّ تفعيلها قبل حلول العيد.

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وقال النّاطق الإعلاميّ باسم المؤسسة سالم الجبور إنّ كوادر المؤسسة استقبلت خلال العطلة العديد من الشّكاوى التي تتعلّق بالمهام الرّقابيّة للمؤسسة .

 

ودعا الجبور المواطنين إلى عدم التّردد في تقديم أيّ شكوى تتعلق بالمهام الرّقابيّة للمؤسسة على هاتف ووتساب الشّكاوى الموحّد 065301243، مؤكّداً على أنّ الشّكاوى تتابع بمنتهى السّرعة والسّريّة.

 

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