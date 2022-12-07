الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يحذر المواطنين - صورة

الملك يتقبل أوراق اعتماد 8 سفراء

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: مربعانية الشتاء تبدأ بعد اسبوعين

مجاهد: النشاطات المغناطيسية الشمسية تؤثر على سلوك الانسان والطيور والحيوانات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الضمان يوضح حول الشمول بأكثر من اشتراك في حال العمل بمنشأتين

تطوير مناهج لعدد من الصفوف المدرسية للعام الدراسي القادم

هيئة الأسرى: حالة الأسير ناصر أبو حميد الصحية خطيرة جداً

الأمن: القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عدة مناطق من المملكة

الأربعاء، 07-12-2022 03:57 م

المواصفات تحتفل بيوم التقييس العالمي ومرور 50 عاما على تأسيسها

new_217755_1124_soc


الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تضرب اليوم المثل في البذل وتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين وحمايتهم من الغش والخداع.

اضافة اعلان


وأشاد خلال الاحتفال الذي نظمته المؤسسة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها ومناسبة يوم التقييس العالمي، بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسيّته على المستويين الإقليمي والدولي من خلال ضمان جودة المنتجات الوطنية.


وقال إن هذه المؤسسة العريقة كانت بدايتها الأولى عام 1972 في وزارة الصناعة والتجارة، في ظرف هو الأصعب عربيا ودوليا، لكنّها بعزيمة أبنائها أصبحت مؤسسة مستقلة عام 1995، واستطاعت أن تتكيّف إيجاباً مع كل الظروف، وأن تحجز لها مكاناً عالياً في سماء الوطن، وأن تحمل الراية وتشق الطريق وتسطر الإنجاز تلو الإنجاز في مسيرة التميز دون كلل أو ملل.


واشاد الشمالي بصفته رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة ومديراً عاماً سابقاً لها، بجهود مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير، وجميع كادرها المتميز على عطائهم الدؤوب وسعيهم الحثيث لتحقيق أهداف المؤسسة التي أنشئت لأجلها، معبرا عن شكره ايضا للمدراء العامين السابقين للمؤسسة وجميع كادرها السابق.


من جانبها، قالت الزهير، إنّ المؤسسة حرصت منذ نشأتها على التطوير والتحديث في مجالاتِ عَملها المرتبطة بأنشطة التقييس، ومنح الشهادات والاعتماد والفحص والتفتيش، لتعزيز جودة الحياة في مختلف الميادين الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.


وأضافت إن المؤسسة أكملت اليوم 50 عاماً من عُمُرها وتسعى بكُلِّ طاقاتها إلى تحسين وتطوير خدماتها وفقاً لأفضل الممارسات، دون أن تُغفِلَ أي دور من أدوار الشركاء والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.


وأضافت أن المؤسسة تُدرك أهمية أنشطتها الرقابية والفنية وضرورة الارتقاء بها بغية تقديم خدماتها بصورة تلبي احتياجات وتطلعات متلقي الخدمة، وبما يضمن استمرارها بالإيفاء بالتزاماتها وأداء رسالتها ومهامها في حماية صحة وسلامة المواطن والحد من ظواهر الغش والتضليل والتقليد، وتخفيف العوائق الفنيّة، وتسهيل التجارة البينية عبر الحدود، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.


وبينت المهندسة الزهير أن احتفال المؤسسة بتأسيسها يتزامن مع احتفالات العالم بيوم التقييس العالمي في شعاره ( رؤية مشتركة لعالم أفضل)، بما يشير إلى أهمية المواصفات ودور التقييس كنشاط عالمي فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأضافت أن ذلك دعا المؤسسة إلى تطوير استراتيجية وطنية للتقييس خلال العام 2022 بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، آخذة بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الإقليمية والعالمية، ما سيعزز الالتزام بمطابقة مواصفات قياسية وقواعد فنية تحمي المستهلك وترتقي ببيئة الأعمال والخدمات وتُوائم احتياجات المشغلين الاقتصاديين، ما سيمهد الطريق أيضاً لتبني وتطبيق مُمارسات تدعم الاقتصاد مثل التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحلال.


وعرض في الحفل فيلم تضمّن أبرز التطوّرات والمراحل المفصليّة التي مرّت بها المؤسسة على مدى تأسيسها من مديريّة تضم ثلاثة موظفين إلى أكثر من 500 موظف، ومن مواصفة قياسيّة واحدة إلى أكثر من 3 آلاف مواصفة.


كما عُرض أثناء الحفل فيلم تضمّن قصص نجاح للرواد من القطاع الخاص، ممن كان للمؤسسة دور بارز في نجاحهم عبر التزامهم بالمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، والاستفادة من البرامج والتسهيلات التي قدّمتها مثل برنامج التاجر الملتزم، وشهادات المطابقة وغيرها.


وفي نهاية الحفل كرّم الشمالي والزهير، الرياديين من أعضاء اللجان الفنيّة في المؤسسة والمديريّات والموظفين الفائزين بجوائز التميّز على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤسسة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

الملك يتقبل أوراق اعتماد 8 سفراء

63806019870461498934

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفدا بولنديا

1670410886529

إشهار منتدى مرساة الثقافة في الأغوار الشمالية

1670415655080

النجار: الثقافة تعد من أهم محركات التنمية المستدامة

1660577645743

بيئة وادي الأردن توزع حاويات نفايات على المواقع السياحية

26962153_1637179006343518_2500025059864998671_o

تربية لواء سحاب تنعى الطالبة نور أبو حفيظة

أخبار متعلقة
5-7

المرصد العمالي: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يُعزز التنمية المستدامة

img-20221120-wa0005

المعايطة يلتقي لجان الاشراف على انتخابات غرف التجارة

IMG_2802

إصابة بحادث تدهور مركبة باتجاه الكرك

WhatsApp Image 2022-11-08 at 4.18.27 PM

ضبط 8 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في جرش

313927129_433778275610847_9126944288705001405_n

الدوريات الخارجية تنفذ محاضرات توعوية في الجيزة والعقبة

450792

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة