المواصفات تحتفل بيوم التقييس العالمي ومرور 50 عاما على تأسيسها

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تضرب اليوم المثل في البذل وتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين وحمايتهم من الغش والخداع.

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وأشاد خلال الاحتفال الذي نظمته المؤسسة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها ومناسبة يوم التقييس العالمي، بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسيّته على المستويين الإقليمي والدولي من خلال ضمان جودة المنتجات الوطنية.



وقال إن هذه المؤسسة العريقة كانت بدايتها الأولى عام 1972 في وزارة الصناعة والتجارة، في ظرف هو الأصعب عربيا ودوليا، لكنّها بعزيمة أبنائها أصبحت مؤسسة مستقلة عام 1995، واستطاعت أن تتكيّف إيجاباً مع كل الظروف، وأن تحجز لها مكاناً عالياً في سماء الوطن، وأن تحمل الراية وتشق الطريق وتسطر الإنجاز تلو الإنجاز في مسيرة التميز دون كلل أو ملل.



واشاد الشمالي بصفته رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة ومديراً عاماً سابقاً لها، بجهود مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير، وجميع كادرها المتميز على عطائهم الدؤوب وسعيهم الحثيث لتحقيق أهداف المؤسسة التي أنشئت لأجلها، معبرا عن شكره ايضا للمدراء العامين السابقين للمؤسسة وجميع كادرها السابق.



من جانبها، قالت الزهير، إنّ المؤسسة حرصت منذ نشأتها على التطوير والتحديث في مجالاتِ عَملها المرتبطة بأنشطة التقييس، ومنح الشهادات والاعتماد والفحص والتفتيش، لتعزيز جودة الحياة في مختلف الميادين الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.



وأضافت إن المؤسسة أكملت اليوم 50 عاماً من عُمُرها وتسعى بكُلِّ طاقاتها إلى تحسين وتطوير خدماتها وفقاً لأفضل الممارسات، دون أن تُغفِلَ أي دور من أدوار الشركاء والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.



وأضافت أن المؤسسة تُدرك أهمية أنشطتها الرقابية والفنية وضرورة الارتقاء بها بغية تقديم خدماتها بصورة تلبي احتياجات وتطلعات متلقي الخدمة، وبما يضمن استمرارها بالإيفاء بالتزاماتها وأداء رسالتها ومهامها في حماية صحة وسلامة المواطن والحد من ظواهر الغش والتضليل والتقليد، وتخفيف العوائق الفنيّة، وتسهيل التجارة البينية عبر الحدود، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.



وبينت المهندسة الزهير أن احتفال المؤسسة بتأسيسها يتزامن مع احتفالات العالم بيوم التقييس العالمي في شعاره ( رؤية مشتركة لعالم أفضل)، بما يشير إلى أهمية المواصفات ودور التقييس كنشاط عالمي فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضافت أن ذلك دعا المؤسسة إلى تطوير استراتيجية وطنية للتقييس خلال العام 2022 بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، آخذة بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الإقليمية والعالمية، ما سيعزز الالتزام بمطابقة مواصفات قياسية وقواعد فنية تحمي المستهلك وترتقي ببيئة الأعمال والخدمات وتُوائم احتياجات المشغلين الاقتصاديين، ما سيمهد الطريق أيضاً لتبني وتطبيق مُمارسات تدعم الاقتصاد مثل التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحلال.



وعرض في الحفل فيلم تضمّن أبرز التطوّرات والمراحل المفصليّة التي مرّت بها المؤسسة على مدى تأسيسها من مديريّة تضم ثلاثة موظفين إلى أكثر من 500 موظف، ومن مواصفة قياسيّة واحدة إلى أكثر من 3 آلاف مواصفة.



كما عُرض أثناء الحفل فيلم تضمّن قصص نجاح للرواد من القطاع الخاص، ممن كان للمؤسسة دور بارز في نجاحهم عبر التزامهم بالمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، والاستفادة من البرامج والتسهيلات التي قدّمتها مثل برنامج التاجر الملتزم، وشهادات المطابقة وغيرها.



وفي نهاية الحفل كرّم الشمالي والزهير، الرياديين من أعضاء اللجان الفنيّة في المؤسسة والمديريّات والموظفين الفائزين بجوائز التميّز على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤسسة.