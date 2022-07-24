المواصفات تدعو للتبليغ عند الشك بصحة قراءة مضخّة المحروقات

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، ضرورة الإبلاغ في حال الشّك بصحّة قراءة مضخّة المحروقات في المحطات المخصصة. اضافة اعلان





ونوهت المؤسسة إلى ضرورة التقدم ببلاغ إليها دون تردد على رقم الهاتف المخصص للشكاوى 065301243 او عن طريق الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيق "بخدمتكم".



وتقوم المؤسسة بجولات تفتيشية ورقابية على محطات المحروقات في كافة مناطق المملكة.



وارتفعت نسبة استهلاك المحروقات بشكل كبير، حيث وصل استهلاك البنزين في حزيران الماضي لأرقام غير مسبوقة بنسبة 10% تقريباً.



وتوقع خبير الطاقة هاشم عقل، أن ترتفع أسعار المحروقات محلياً لشهر آب القادم بنسبة 3% للبنزين بنوعية 90،95، و 5% على الكاز والسولار.

