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الخميس، 29-09-2022 11:37 ص

المواصفات تشارك بالاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس

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الوكيل الإخباري- شاركت مؤسسة المواصفات في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس"اي اس او " للعام 2022 تحت شعار التعاون لأجل الخير.

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و تأتي مشاركة الأردن كعضو في المنظمة الدولية للتقييس،حيث يضم

ويشارك في الاجتماع اكثر من 5000 من الخبراء و المسؤولين وممثلي هيئات التقييس من أكثر 120 دولة وجاهياً و عبر الاتصال المرئي، لمناقشة التحديات التي تواجه اعمال التقييس والبنية التحتية للجودة و آثارها الاقتصادية.


وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة و التكنولوجيا الإماراتية لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية للجودة، والمواصفات القياسية وأنشطة تقييم المطابقة وتبادل المعلومات و الخبرات اللازمة.


و أكَّدت المديرة العامة للمؤسسة عبير الزهير أنَّ هذه المذكرة تعكس اهتمام الجانبين في تعزيز التعاون بأنشطة التقييس التي تشكل محوراً رئيسياً وهاماً في دعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز متطلبات جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك وتسهيل التبادل التجاري و إزالة التحديات الفنية من خلال الاعتراف المتبادل.

وعلى هامش المشاركة، عقدت اجتماعات ثنائية بين الوفد الأردني ومنظمات دولية وإقليميّة وعربيّة لتفعيل التعاون وبناء شراكات جديدة تعزز البنية التحتية للجودة، كما شاركت المؤسسة في انتخاب رئيس للفترة 2022 -2025 و أعضاء مجلس المنظمة.


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